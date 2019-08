Se reparten la responsabilidad de la pérdida del Concurso de Enganches

La separación entre el Ayuntamiento de Ronda y la Real Maestranza de Caballería es total y parece que irreconciliable al menos a corto plazo. La polémica surgida entre las dos instituciones, a cuenta de la celebración del tradicional Concurso-Exhibición de Enganches, se ha incrementado este fin de semana tras un cruce de acusaciones entre ambas que, a través de comunicados de prensa, se han repartido la responsabilidad de haber perdido este año uno de los eventos más representativos de nuestras fiestas.

Al primer escrito oficial del consistorio donde culpaban a los maestrantes de no haber colaborado para el desarrollo de este acto al no estar de acuerdo con la celebración el sábado de feria por la mañana, desde la Maestranza contestaba con otro comunicado donde decían que “la decisión municipal de separar el concurso de enganches de las corridas de toros y de tratar directamente con el Club de Enganches, apartando a la Maestranza, ha dado como resultado que este año no se celebre este evento en Ronda”.

Igualmente en el documento remitido a la prensa exponían que “ante el fracaso de la negociación, se comprende que los gestores quieran descargar su responsabilidad con la Real Maestranza, que no ha participado en dicha negociación y ha ofrecido su plaza de toros gratuitamente para la exhibición en todo momento.”

Esto lo negaba el Consistorio desde donde se emitía un nuevo comunicado en el que aseguraban que “es absolutamente falso que la Real Maestranza haya ofrecido la plaza gratis. “Más bien al contrario, a cambio de la cesión, exigió al Real Club de Enganches una cantidad en metálico de más de 50.000 euros, dinero que la Maestranza nunca había solicitado con anterioridad".

Seguía el comunicado diciendo que "dado que el Real Club no dispone de fondos, era el Ayuntamiento quien tenía que asumir tal coste junto a 30.000 euros en concepto de subvención. A ello hay que añadir también las trabas logísticas para el desarrollo del espectáculo”.

Desde el ayuntamiento de Ronda se sienten dolidos con la institución maestrante y han confirmado que tienen la intención de poner el asunto en conocimiento de la Casa Real, a la que pertenece el colectivo maestrante.

Por su parte, la Real Maestranza “lamenta la gestión municipal de este gran espectáculo y, sobre todo, sus consecuencias para Ronda. Lamenta igualmente el lenguaje utilizado para culparla de la frustración, pero no se ha visto sorprendida por ninguna de las dos cosas”, cerraba el comunicado maestrante textualmente.