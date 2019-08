Salva Sevilla en la SER: "El titular del final de temporada debe ser: El Mallorca se salva".

Salva Sevilla es, en estos momentos, a falta de incorporaciones, en el jugador bermellón que más minutos ha disputado en Primera División, repartidos entre las tres temporadas como jugador del Espanyol y otras tres en el Betis, tendrá el reto de capitanear la vuelta del equipo a la máxima categoría.

En Carrusel Deportivo, el almeriense reconoce que está viviendo una segunda juventud, a sus 35 años y tras renovar hasta 2021: "Tengo ilusión en este Mallorca, nunca pensé volver a Primera División de forma tan rápida. El año pasado queríamos mantenernos, pero sin hacer ruido hicimos las cosas muy bien" comenta el centrocampista.

El inicio de los insulares en Primera División no será fácil, Eibar Real Sociedad y Valencia, los dos primeros en Son Moix. Sevilla sabe la importancia que tiene empezar bien la campaña: "Todos los partidos serán muy complicados y más para un equipo recién ascendido, pero vamos a competir".

El almeriense se encuenta en un gran estado de forma y a sus 35 años explica las claves de su éxito: "Futbolísticamente soy el mismo de aquel Betis, pero me tomo las cosas con menos presión, disfrutar un poco más, aquí tengo mucha confianza".

Respecto al partido que más ilusión le haría jugar esta temporada, el ex bético lo tiene claro. "El partido que más me apetecería jugar es en Villamarín donde la gente me tiene mucho cariño, soy bético desde pequeño".

Una de las curiosidades de Salva Sevilla es su coche rojo. Cuando estaba en el Betis le vacilaban porque era uno de los colores asociados al Sevilla, su rival en la ciudad. "En Sevilla tenía que ir más con el blanco porque la gente tiene mucha guasa, pero ahora en Mallorca está perfecto el coche rojo".

Por último, al preguntarle por ¿Qué titular le gustaría leer a final de temporada en el diario AS?, Salva Sevilla comenta: "Me gustaría leer que el Mallorca logra la permanencia. Tenemos un limite salarial limitado y sería muy importante mantenernos para seguir creciendo. Ojalá fuese con un gol mío, pero que no sea en el último minuto, que sea un poco antes".