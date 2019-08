La mezzosoprano lanzaroteña que ha conquistado a miles de personas con su voz

Ser mezzosoprano es una carrera de fondo. “Si estás una semana sin cantar lo notas tú, si estás dos semanas lo notan tus amigos y si no cantas en tres semanas, lo nota el público”, explica la mezzosoprano dramática lanzaroteña Belén Elvira. “La voz no es un instrumento tangible, funciona a través de emociones y sensaciones, no puedes tocar ninguna clavija para que suene”, explica.

Es de San Bartolomé, batatera y una mezzosoprano extraordinaria. Discípula del gran Plácido Domingo, con quien interpretó Stella del Marinar (La Gioconda) hace dos meses en la Catedral de la Almudena. Hace tres años debutó en el Wigmore Hall de Londres, junto a otro canario de raíces conejeras, Jorge de Leon. Por el Royal pasan estrellas de la talla de Jessye Norman, Daniel Barenboim o el propio Plácido Domingo. Belén Elvira también estuvo allí. Fue Salomé en la arena de Verona, caracterizada como Conchita Wurst y ahora recorre España como la desconsolada Magdalena de Bernarda Alba, junto a intérpretes del tamaño de Julieta Serrano.

“Yo sigo llevando mi arraigo canario, mi isla, mi pueblo, por todas partes”, explica Elvira. A finales de agosto estará en el Teatro Auditorium de Vigo, interpretando la Suor Angelica. Más tarde prepara una gira internacional con el tenor grancanario Manuel Gómez Ruíz, “es un gran amigo mío, es un maestro y yo me dejo llevar por él”, explica Belén. La mezzosoprano de San Bartolomé que está conquistando el mundo con su talento y su voz ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote. Escucha la entrevista completa aquí.

“La música es un lenguaje universal. La música bien hecha, la que llega al alma, se tiene que dar a conocer. Pero si no tenemos los templos necesarios para escucharla y admirarla se desconoce”, explica Belén Elvira. “Ir a la ópera en Madrid o Barcelona es muy caro, pero en Viena encuentras entradas por tres euros”, lamenta la artista. “Ese es el problema del encasillamiento elitista de la música clásica”, reclama Elvira.