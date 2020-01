Diegui abandona el Oviedo

Diegui Johannesson no seguirá vistiendo la camiseta del Real Oviedo. El canterano, al que le quedaba un año más de contrato después de haber renovado hasta 2021 la temporada pasada, no contaba para la dirección deportiva y se ha visto obligado a buscar una salida del club tras la subida al primer equipo de Lucas y el fichaje de Juanjo Nieto, que desde el pasado verano dejó a la plantilla con tres laterales derechos. Incluso Marco Sangalli retrasó su posición más de una vez para actuar en esa zona defensiva por delante del hispano-islandés.



Ahora, a sus 26 años de edad, se marcha en calidad de cedido al Cartagena hasta final de temporada, un equipo que marcha como líder y con 5 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado en el Grupo IV de Segunda B. Su salida permitirá a la dirección deportiva acelerar el proceso de la llegada de Luismi, mediocentro del Valladolid, que estaba a la espera de que la entidad asturiana liberase masa salarial para concretar su incorporación.

Todo se resolvió en las últimas horas porque todavía ayer el lateral estuvo trabajando junto al resto de sus compañeros, pero esta mañana ya no se ejercitó en El Requexón y se espera que entre hoy y mañana se haga oficial.

Diegui, que se ha entrenado durante todo este tiempo sin contar para Rozada, únicamente ha participado en 5 partidos ligueros al inicio de la competición, siendo titular en 3 de ellos por las bajas de Nieto, que todavía no tenía su ficha tramitada, y Lucas, que es encontraba lesionado. No juega desde el 19 septiembre teniendo en cuenta que el técnico ovetense decidió no convocarlo tampoco para la Copa del Rey contra el Badalona.



El defensa, que superó el centenar de encuentros con la elástica azul, debutó con el primer equipo a las órdenes de Sergio Egea en la temporada 2014/2015, coincidiendo con el regreso de los carbayones al fútbol profesional.

Diegui se incorporó a las categorías inferiores del club en el verano de 2011, procedente del SD Llano 2000. Tras formar parte del equipo juvenil y filial, Johannesson debutó con el primer equipo en la temporada 2014/15, ante la SD Amorebieta en partido de Copa del Rey. En la actualidad era uno de los capitanes, siendo el único jugador de la plantilla que militó en la entidad azul en su ascenso de categoría.

Además, tras obtener la segunda nacionalidad, se estrenó con la camiseta de la Selección Islandesa en un partido amistoso ante EEUU el 31 de enero de 2016. Más adelante, en noviembre de 2017, repitió convocatoria frente a Catar y la República Checa. Su paso por el primer equipo del Oviedo finaliza tras haber disputado 96 encuentros en Segunda, 11 en Segunda B, 5 en la Copa del Rey y 2 en la eliminatoria de campeones el año del ascenso a la categoría de plata.