Retirado un nido de avispa asiática en Cortiguera y confirmada la presencia en Carracedelo

El ayuntamiento de Cortiguera se ha hecho cargo de la retirada del nido de vespa velutina que se encontraba ubicado en la copa de un árbol y de cuya localización se tuvo constancia hace una semana y sobre el que la Junta de Castilla y León no parece haber actuado.

La invasión de la avispa asiática también se ha constatado en el municipio de Carracedelo, concretamente en Villaverde de la Abadía. Un apicultor ha entregado ejemplares muertos localizados en un paraje próximo al río pero no ha conseguido encontrar, de momento, el nido.

Desde la asociación de Apicultores se pide por tanto a la administración regional que asuma su tarea no sólo de detección sino también de exterminación. No sólo con saber que está aquí es suficiente, hay que dar el segundo paso, que es el de eliminar la presencia de la vespa velutina, sobre todo en el Bierzo que, -según el presidente de los apicultores, Javier Morán- es la zona de la comunidad más afectada por la colonización de los ejemplares y las consecuencias que puede traer consigo para la producción apícola. Además, incide Morán, "se está formando a los agentes forestales para distinguir esta especie pero no se les está dotando de la equipación individual necesaria para poder retirar los nidos".