Vallori: "No nos gusta encajar tantos goles pero la pretemporada es para probar"

El Atlético Baleares regresa hoy a Palma tras 10 días de pretemporada en Pinatar Arena. Allí ha disputado tres amistosos contra el San Sebastián de los Reyes, el Catagena y el Shabab Alalhali de Dubai.

El equipo volverá el jueves a los entrenamientos y será cuando se incorporen las nuevas incorporaciones: Xavi Ginard y Pedro Orfila.

El capitán del equipo blanquiazul, Guillem Vallori, ha valorado esta pretemporada: "No sacamos buenas conclusiones en cuanto a resultados. Hemos encajado demasiados goles pero eso nos ayudará a mejorar. Siempre es mejor ganar también los amistosos para entrar en dinámica ganadora pero hay que saber perder, aunque cuanto más ganemos mejor. Aún nos quedan dos partidos más para dar una buena imagen. Si miras el resultado de ayer parece que el 0-3 fue muy superior pero en la primera tuvimos dos claras, hemos jugado con jóvenes que no tienen tanta experiencia, tenemos bajas por la carga de trabajo, etc".

Tras la ausencia de Fullana, Kike y Biel Guasp, Vallori se convierte en el gran capitán del equipo. "Es un orgullo ser el capitán, lo he sido en los tres últimos equipos que he estado, donde he jugado 4 años o más. Es una responsabilidad llevar el brazalete y lo acepto".

Por último el mallorquín ha hablado de la llegada de Xavi Ginard al equipo, un fichaje que ha ilusionado a la afición: "Xavi dejó huella aquí, seremos los dos mallorquines del equipo y le daremos la bienvenida para que pueda aportar desde ya".