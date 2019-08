La diputada Malena Contestí deja Actúa por las noticias sobre irregularidades

La diputada de Vox Malena Contestí ha decidido romper todo vínculo con Actúa Baleales, el partido socio de la formación de Santiago Abascal en las islas y con el que se presentó a las elecciones generales. Una decisión que ha tomado después de las informaciones que apuntan a una supuesta financiación irregular de sus dirigentes antes de las elecciones del 28 de abril.

El digital 'Ok Diario' ha publicado este martes que miembros de la dirección de Actúa Baleares aprovecharon las donaciones de particulares para la campaña electoral para recibir sueldos camuflados en forma de asesorías simuladas.

La diputada ha afirmado en declaraciones a Europa Press que no se siente "cómoda" formando parte de Actúa porque no ha recibido las explicaciones que pedía y desconoce si las acusaciones son ciertas o no. Una decisión que ha comunicado al presidente de Actúa en Baleares, Jorge Campos.

Contestí renuncia al puesto de vicepresidenta de Comunicación de Actúa y ha enviado ya un burofax a la organización pidiendo su baja como afiliada. A pesar de ello ha recalcado que continuará como diputada y miembro de Vox en el Congreso y también como afiliada de la formación de Santiago Abascal.