Un camión queda encajado entre dos calles rompiendo tuberías de gas y agua

Un camión de gran tonelaje ha quedado encajado la madrugada de este martes entre dos calles del centro de Sant Pol de Mar (Barcelona). El chófer ha intentado pasar, pero no cabía. El vehículo ha provocado desperfectos en viviendas, vehículos y en cañerías de agua y gas. La zona ha sido acordonada y se ha cerrado al tráfico.

Según ha justificado el conductor, se ha dejado llevar por el GPS del camión (y por una noche sin dormir), cuando iba a casa de su chica en Calella de la Costa (Barcelona).

Los vecinos de la zona han dado un salto de la cama cuando, alrededor de las 5.30h de la madrugada, han escuchado la rotura de cristales y un gran estruendo.

"¡Pero qué hacen!"

Una de las vecinas afectadas por la irrupción del camión ha sido Nieves Vives. La cornisa de su casa ha quedado destrozada. "Le digo a mi marido, ¡Benet, pero si hoy no toca recogida del vidrio! ¿Qué es esto? ¿Están troceando el vidrio en el camión de la basura?", ha relatado a SER Catalunya. "De repente me levanto y veo esta bestialidad. Al menos hacía 16 metros este camión. Ha salido el agua, se lo ha cargado todo... Pero a mí lo que me ha preocupado ha sido el gas. Si tú hubieras notado en casa el olor a gas que había...", ha relatado Vives.

El tráiler, que se ha llevado por delante los conductos del gas y del agua, no ha podido ser retirado hasta seis horas después, con el trabajo de los bomberos y de una grúa.

El conductor, de nacionalidad francesa, ha dado positivo por drogas en un primer control pero negativo en la segunda prueba y el laboratorio tendrá la última palabra.

Ya había impactado con cuatro motos

Los vecinos no se explican por qué no se ha parado antes, cuando ya había tirado al suelo cuatro motos. Sin embargo, el conductor ha seguido y ha terminado entrando en un tramo más estrecho de la calle Nou de Sant Pol. Allí ha quedado encajado entre pared y pared. El camión hace 2 metros y medio, la misma anchura que la calle.