La Real Maestranza asegura que sigue abierta a organizar el Concurso-Exhibición de Enganches

La Real Maestranza de Caballería de Ronda tiende ahora la mano al Ayuntamiento para poder desarrollar el Concurso-Exhibición de Enganches este año después de la polémica que ha envuelto en los últimos días a ambas instituciones que se han culpado mutuamente de la cancelación del evento.

El director de la Maestranza, Ignacio Herrera, ha estado en Hoy por Hoy, para asegurar que la intención de su institución es poder organizar el evento ecuestre en este 2019 "para que Ronda no pierda ese fin de semana". Aunque su idea es celebrarlo el día de la corrida de Rejones, Herrera no ha descartado poder desarrollarlo escuchar otras propuestas. "Seguimos con la idea de celebrar los enganches el día 1 de septiembre, con la colaboración que el Ayuntamiento pueda aportar teniendo en cuanta que es una fecha fuera de la semana de feria. Si hay otra propuesta por parte de la Corporación Municipal y el Club de Enganches, tendría que plantearla. No descartamos organizar el evento el día siete pero para la Maestranza sería una pena acabar con una tradición de 35 años", ha manifestado Herrera.

Por otro lado, el director ha desmentido que hayan pedido 50.000 euros al consistorio para el desarrollo la actividad ecuestre, tal y como afirmó en la SER, la concejal de Fiestas, Concha Muñoz.

Precisamente, la edil popular, en declaraciones a esta emisora ha insistido en que sí que pidieron una cuantía económica llegando a poner como ejemplo que en la única reunión que pudieron mantener con los responsables de la Maestranza tras, según ella, varios intentos fallidos, estaba presente el contable de la institución, el cual desgranó los gastos que tendría la organización del evento.

A esto Ignacio Herrera ha argumentado que en ningún momento han solicitado dinero a la administración local. El único objetivo era hacerles conocedores del coste que supone separar los enganches de la corrida Goyesca.

Plan de Habilitación, en marcha

Por otro lado, volviendo a la entrevista que ha concedido el Director de la Maestranza a la Cadena SER, Ignacio Herrera, ha explicado que están trabajando en la realización del plan de habilitación de la plaza de toros para poder contar con la autorización pertinente para el desarrollo de los festejos taurinos.

Eso sí, dice que hace dos meses pidió al consistorio que no pudieran límite de tiempo para presentar el proyecto pero que estará listo próximamente para que puedan desarrollarse con total normalidad todas las actividades taurinas previstas..