Vila pondrá en marcha la Oficina Municipal de Vivienda este año

El Ayuntamiento de Ibiza quiere poner en marcha la Oficina Municipal de Vivienda antes de fin de año. El Teniente de alcalde del Consistorio, Aitor Morrás, dice que realizará labores de información y asesoramiento, tanto para propietarios como inquilinos, para hacer frente al problema de la emergencia habitacional en el municipio.

Morrás asegura que esta Oficina quieren realizar también labores de mediación para que la bolsa actual de viviendas vacías, que no pertenecen a los grandes tenedores, comiencen a entrar también en el mercado de alquiler anual. "Se trata de dar confianza a los dueños de estos pisos, que ahora se muestran remisos a alquilarlos, porque no se fían de que los inquilinos no los realquilen después o causen destrozos en la vivienda", señala el concejal de Vivienda.

Sobre otra de las problemáticas que sufre el municipio, por el elevado precio de los alquileres, Morrás hace un llamamiento tanto a los empresarios de hostelería como a los sindicatos "para que se pongan de acuerdo y se recupere el artículo del convenio colectivo que obliga a las empresas a facilitar alojamiento a sus empleados". Resalta que cada vez hay más trabajadores del sector que renuncian a venir a Ibiza en los meses de temporada turística por los precios abusivos.

El teniente de alcalde de Ibiza dice que también es prioritario en esta legislatura que se ejecuten los proyectos del Ibavi para la construcción de 216 viviendas de protección oficial en la ciudad de Ibiza, además de las 532 VPO previstas por la Entidad Pública Empresarial de Suelo, SEPES en el barrio de can Escandell.