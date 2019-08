Sánchez dice que no hay fórmulas legales compensar la falta de financiación estatal

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado que mientras el Gobierno no tenga plenas competencias no se puede aplicar ninguna fórmula compensatoria para las comunidades autónomas. Las regiones, incluida Baleares, se han encontrado con importantes problemas a la hora de elaborar sus presupuestos de cara al año que viene porque no saben cuales son las cantidades que vendrán del Estado. A pesar de las dificultades, Sánchez ha insistido en que no se pueden aplicar fórmulas compensatorias.

Por eso el líder del Ejecutivo en funciones ha insistido de nuevo a PP y Ciudadanos para que faciliten con su abstención un gobierno estable. Cree Sánchez que ambas formaciones tienen que ser conscientes de que muchos de los gobiernos de coalición que han conformado con la ultraderecha necesitan también estabilidad para fijar sus objetivos de gastos, ingresos y deuda pública. Algo que ahora es imposible porque las corporaciones no saben las cantidades que van a recibir del Estado. El presidente en funciones también ha recordado que otro de los grandes objetivos de la legislatura es la reforma del sistema de financiación.