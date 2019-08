Xavi Ginard: "No he venido para quedarme sentado"

Vuelve la leyenda, el hijo pródigo, el que fue un héroe para el equipo. Xavi Ginard ha sido presentado este jueves en Es Rebost. El jugador está preparado y "con mucha ilusión". El portero de 32 años firma por una temporada.

El club "ha cambiado mucho, pero para bien", afirmaba Xavi ante los medios. Ha habido una remodelación completa de todo el equipo con el objetivo de seguir luchando por el tan esperado ascenso:"Y quien no lo quiere, ¿no?" Respecto a su rol en el equipo, el guardameta lo tiene claro: "No he venido aquí a sentarme". El portero es, sin dudas, una opción de garantías. Su fichaje "ha sido complicado, es algo que llevamos mirando de hace mucho tiempo" afirmaba el director, Patrick Messow.

Messow ha mencionado que siguen buscando a un mediocentro y a un delantero, y que espera que "las obras del campo acaben a tiempo para la liga, pero si no la opción es jugar en Son Malferit".