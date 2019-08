Ambulancias del Samur a 140 km/h en la M-30

La dirección del Samur-Protección Civil está preocupada por el aumento de multas por exceso de velocidad a los conductores de sus ambulancias. En un informe, al que ha tenido acceso la Cadena SER, firmado por la subdirectora del servicio, Isabel Casado, ésta traslada la llamada de atención de la Policía Municipal, que ha detectado en los radares que son de su competencia índices de velocidad que pueden ser constitutivos de un delito penal.

Según ese documento, un intendente de la Policía Municipal se ha reunido con responsables del Samur para advertirles de las posibles consecuencias de los incumplimientos. En ese encuentro el responsable del cuerpo solicitó "tomar medidas para no sobrepasar unos límites de velocidad que serían constitutivos de delito, es decir, 60 km/h por encima de la máxima permitida en la vía". Los trabajadores de las ambulancias reconocen que sobrepasan habitualmente esos límites. "En vías como la M-30 o la M-40 es fácil superarlos", asegura José Antonio Jiménez Fraile, médico jefe de guardia y delegado de la sección sindical de Comisiones Obreras (CC.OO) en el Samur. Fraile señala directamente al déficit de personal en la plantilla como el principal responsable de estas carreras en plena capital. "Hay falta de personal. Faltan sobre todo técnicos de emergencias médicas, porque estamos por debajo del mínimo necesario", explica Fraile, que dice que a eso se suma que las ambulancias tienen que llegar cuanto antes.

El SAMUR tiene un compromiso de calidad para llegar en el menor tiempo posible, de hecho los trabajadores cobran un plus de productividad si cumplen con esos estándares. En el propio informe la subidrectora Casado insiste en que "el hecho de que se responda con unos límites de seguridad víal y legal en la conducción, no indica que no se tenga que poner especial atención en hacerlo con prontitud. Actualmente, el 70% de los servicios se hacen en un tiempo de llegada inferior a 10 minutos, según datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid.

La plantilla dice estar "entre la espada y la pared", entre cumplir con los tiempos establecidos y no circular a una velocidad que sobrepase los límites legales. Por eso los sindicatos esperan poder reunirse pasado el verano con responsables del nuevo gobierno de PP y Ciudadanos en el consistorio para abordar la contratación de nuevo personal y mejorar el funcionamiento de la central de comunicaciones.