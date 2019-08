Manix Mandiola: "Nos falta ser un equipo"

Poco a poco el Atlético Baleares está formando un equipo capaz de competir en Segunda B por el ascenso y llegar a lo máximo de la categoría. Este viernes se ha presentado a Pedro Orfila y el entrenador del equipo, Manix Mandiola, ha comparecido ante los medios para ofrecer una valoración del equipo durante esta pretemporada.

En cuanto al jugador, llega con "ilusión" y quiere que el club "esté arriba y luche por el playoff". Es un defensa de garantías y afirma que aportará "todo lo que pueda" y que trabajará "muy duro para poder aportar lo que necesita el equipo". La defensa del Atlético Baleares siempre ha sido una de las mejores de la competición y el jugador lo confirma: "La defensa es un punto fuerte, si eres sólido y aprovechas el ataque vas a estar arriba, sobretodo el tramo final donde hay más nervios".

Manix Mandiola resta importancia a las derrotas porque "lo importante es descubrir ahora en qué fallamos y formar equipo. Mejor perder ahora que no hay puntos en juego". Pese a no haber ganado ninguno de los partidos de pretemporada, el conjunto no ha jugado mal, pero le falta alcanzar la victoria. Manix Mandiola afirma que es un problema de equipo: "Nos falta ser un equipo. Hay muchos jugadores nuevos, poco a poco cuando se vayan conociendo los resultados irán llegando".

Respecto al mercado de fichajes el técnico afirma que falta algún delantero: "Si miramos por números, nos falta un delantero como tal. Sólo tenemos dos y necesitaríamos otro más". En una posición más retrasada está el retorno de Xavi Ginard, aunque el técnico no puede valorarlo mucho: "Cuando jugamos contra ellos no llegamos ni una vez, así que no pudimos ver cómo lo hace. Si que es verddad que todos me han hablado muy bien de él, entonces por ese lado no hay ningún problema".

El estadio está a poco de ser acabado y suponer una nueva casa para el equipo. Manix afirma que "en Son Malferit los rivales venían con hándicap" y que tendrán que convertir el nuevo estadio en su casa: "Tenemos que hacer que sea nuestra casa y no la de nustro rival, pero la temporada pasada ganamos en muchos estadios diferentes, así que no hay problema"