Carmela Silva: "No me creo los datos de turismo de la Xunta"

Carmela Silva no se cree los datos de turismo que ayer aportó el Conselleiro de Cultura, en lo referente a esta provincia y no entiende cómo la Xunta puede asegurar que Vigo no crece en visitantes y la ciudad de Pontevedra desciende.

La polémica parte de los datos que ofreció en Sanxenxo el conselleiro Román Rodríguez. Datos como por ejemplo que por número total de turistas en los destinos urbanos, Pontevedra es la penúltima ciudad con 51.000 turistas en los 6 primeros meses del año, muy por detrás de ciudades como Lugo y Ourense y con Vigo muy por detrás de A Coruña y Santiago. Eso sí, Rías Baixas es el destino que más demanda hotelera tiene y con diferencia.

La Presidenta de la Diputación no se cree los datos. Silva se apoya en los últimos datos del Patronato de Turismo de la Diputación que avalaban un incremento muy importante del sector en esta provincia, situándola como el principal destino de Galicia. Esta mañana, Carmela Silva desmontó los datos del Conselleiro afirmando que solo hace falta salir a la calle para ver que esta provincia está llena de visitantes, y en todo caso, recordó que el 34% de todos los turistas que vienen a Galicia, recalan en las Rias Baixas.

La Presidenta de la Diputación aprovechó la coyuntura para lanzar una crítica política contra el PP, al dejar caer la posibilidad de que los datos de la Xunta fuesen utilizados para perjudicar a Pontevedra. Y le pidió al Conselleiro que visite más esta provincia para que compruebe que las Rias Baixas son el principal paraíso de Galicia.