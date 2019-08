El Defensor del Pueblo investiga la muerte del joven marroquí en el CIE de Zapadores

El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre la muerte de Marouane Abouobaida en el CIE de Zapadores el pasado 15 de julio, a raíz de la queja que se presentó para exigir que se esclarezcan todos los hechos y circunstancias y se determinen responsabilidades por el fallecimiento de forma violenta de una persona que estaba bajo tutela del Estado. La versión oficial indica que este joven marroquí de 23 años se suicidó en la celda de aislamiento donde fue recluido después de una pelea con otros internos y que no se pudo hacer nada para evitar que se quitara la vida. El portavoz de la Campaña CIEs NO, Xavi Torregrosa recuerda que murió bajo la tutela policial.

Sin embargo, la Campaña CIEs NO no confía en esa versión oficial. Explica que el propio Marouane dictó a un compañero un escrito dirigido al director del CIE, una hora antes de su muerte, en el que explicaba algunas de las consecuencias de la agresión y aportaba un informe hospitalario de urgencias. Este escrito fue entregado a la policía, pero no consta que provocara ninguna reacción por parte de la dirección del CIE. Torregrosa defiende que hubo negligencia.

Además, su tía fue a verle a Zapadores una semana antes de su muerte porque ya había alertado a su familia de que lo estaba pasando muy mal y no iba a poder aguantar mucho más. Por eso, CIEs NO presentó una queja ante el Defensor del Pueblo que esta semana ha sido admitida por Francisco Fernández Marugán, que explica que "se han iniciado actuaciones ante los organismos administrativos competentes. Tras recibir la información solicitada, se le dará traslado de su contenido así como de la posición que sobre ella se adopte”.

La Campaña celebra la decisión adoptada por el Defensor y reitera su exigencia de que se clausuren todos los CIE porque, según dicen, "mientras que permanezca alguno abierto seguirán muriendo personas encerradas cuyo único delito ha sido tratar de encontrar unas condiciones dignas de vida".