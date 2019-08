Unicaja seguirá siendo embajador de JOMA en el voleibol

El club blanquiverde entrará en la última semana de sus ‘vacaciones’, después de haber trabajado mucho durante todo el verano, con la planificación de preparación para el inicio de la temporada milimétricamente medida y con todas las cuestiones que giran en torno al equipo bien cerradas. A ese ‘grupo’ pertenece el diseño de la ‘piel’ de paseo, entrenamiento y juego que da uniformidad a la ilusión compartida entre el plantel y la afición, y en ese sentido se ha acelerado el proceso, con el fin de dar respuesta cuanto antes a las peticiones que desde hace varias semanas se están recibiendo. Hay despertado un gran interés en la ropa que vestirá el Unicaja Costa de Almería 2019-2020, especialmente las camisetas de juego, otro año más creadas por Guille Carmona y hechas realidad bajo el sello de calidad de JOMA, la marca española por excelencia, que vuelve a apostar por el ‘verde’ ahorrador.En representación de la misma, Alfonso Flores no ha dudado en definir la primera experiencia como “muy positiva para nosotros”, añadiendo su gran satisfacción por el resultado obtenido:“Estamos muy agradecidos al club por cómo nos ha tratado, por la visibilidad que nos ha dado, es un club puntero en el vóley nacional que nos está ayudando a introducirnos en este deporte en España”. Es el camino seguido en otros países con otros equipos de alto nivel: “Tenemos referencia en otras ligas como la LUBE Macerata en Italia, o trabajamos con el SKRA Belchatow en Polonia por ejemplo, y en España es Unicaja nuestro equipo de referencia”. La vuelta del club a Europa, una experiencia que vivió como jugador blanquiverde, ha sido un motivo más de ampliación del acuerdo: “Esto va ligado con tener equipos en otros países, en ligas fuertes; dentro de la política de expansión de marca, nos ayuda mucho que Unicaja viaje por Europa y tenga visibilidad en el continente, y hay que ser conscientes de que da un plus a la liga, al equipo, a la ciudad y a España”.

Además, y como novedad importante, este año la firma saca “calzado específico para vóley, zapatillas de alta gama que, como es normal en JOMA, se ha tratado de contener y ajustar en precio, se ha primado la durabilidad y resistencia y se ha tenido en cuenta la estabilidad propia y tan necesaria en este deporte y también la amortiguación, con la suela diseñada con el sistema rebound, patente de la marca con una gran capacidad de absorción del impacto”. Se quiere ayudar con todo su potencial a la conquista de éxitos, si bien Flores es optimista al respecto: “Espero que este año, con la plantilla que se ha hecho, sea igual o mejor que el anterior, en el que tuvimos el honor de acompañar en la visita a la Junta de Andalucía con la undécima Copa del Rey del club, y esperamos poder colaborar muchos años”.

Ya solo restaba el reparto de los dorsales entre el plantel ahorrador, preferencia a los ‘veteranos’ a la hora de la elección y distintas motivaciones de cada jugador a la hora de vestir ese número concreto. El #1 volverá a Álex Fernández y con él se imprimirá ‘Alejandro’: “Lo elegí hace muchos años porque era el dorsal con el que jugaba mi hermano Néstor, colocador del Arona Tenerife Sur”. El #2, que nadie ha ocupado durante su ausencia, vuelve a pista con Guilherme Hage: “Creo que he jugado con él toda la vida, desde pequeño en las categorías inferiores, especial en Almería también porque los dos años anteriores conseguí con él la Copa del Rey y el ‘triplete’; me da suerte, le tengo cariño y por eso sigo con él”. Esta enumeración da un salto hasta el #6, que lucirá Jean Pascal Diedhiou, quien con él se dispone a abrir una nueva etapa profesional: “Después de muchos años con el #8, que está libre en el equipo, he decido cambiarme para variar un poco; es un número que siempre me ha gustado”.

El #7 es todo un clásico en Unicaja Costa de Almería, puesto que quien lo vuelve a lucir es Jorge Almansa, una institución en el club: “Lleva mucho tiempo ligado a mí este número, siempre me ha dado y me está dando una suerte muy especial en todos los aspectos”. Se pasa la lista hasta el #10 de otro jugador referente para el voleibol español, Víctor Viciana: “Simplemente porque me trajo suerte; era del #1 y no me la dio, cambié al #4 y tampoco, el #11 lo tuve cuando me lesioné la primera vez y el #10 siempre me ha dado mucha suerte; la primera vez fue en Teruel y esa temporada fue genial, como la siguiente también, en Palma seguí con él y siempre ha caído algún título; le tengo mucho aprecio”. El repaso de pesos pesados sigue con el #11, que regresa a la espalda de Mario Ferrera: “Lo elijo porque significa un día importante con mi pareja; además, ella también lo lleva y eso lo hace aun más bonito; he llevado mucho tiempo el #1, así que creo que es un número con el que me identifico”.

Para el #12 sigue estando el talento joven de Antonio Casimiro ‘Artés’ en el cuarto año en el club y como profesional: “Para mí fue muy importante por la primera experiencia que tuve fuera de España, jugando con la UAL un campeonato que fue muy divertido y emotivo y que además lo ganamos; fue la primera vez que me lo puse, además si sumas 1+2 sale el #3 que había llevado siempre antes, que es el favorito además de mi madre”. El #14 que deja Borja Ruiz no podía tener mejor destinatario que Ignacio Sánchez, quien no alimenta lazos: “Mi número en realidad no supone nada para mí, es un número; me gusta ir cambiando, eso sí, solo por números bonitos; la temporada pasada usé este #14, me gustó y por ese motivo vuelvo a elegirlo, pero quizá el año que viene vuelva a cambiar, ya que todo en la vida cambia, mi número y yo también”. En cuanto al #15, la joven perla Iribarne no se mueve de él: “Lo llevo porque desde que empecé con la Selección Permanente me ha ido muy bien; fue el que me tocó, el que me asignaron, pero me gusta y yo creo que me da suerte”.

El último tramo de dorsales está ocupado por los tres rostros nuevos en el club de esta temporada. El #16 será vestido por Pablo Kukartsev, que cambia desde su #1 de siempre: “Por respeto a que primero eligen los de temporadas pasadas, el que he elegido es el #16 porque mi madre me lo recomendó; digamos que para todos, el numero que usan les trae suerte o simplemente les gusta, pero por no tener el #1 esta temporada no voy a jugar mal, ya que tuviera el que tuviera iba a dar el máximo”. El #17 es para Baranov, igualmente respetuoso con los veteranos dentro del vestuario: “Desde el inicio de mi carrera en el voleibol siempre he jugado con el #7, un número que siempre me ha dado suerte, y también el #15 y el #17 son mis favoritos; los dos primeros estaban cogidos y he elegido el tercero”. Por último, el #22 tiene una profunda emotividad para Nick Amado, que era #25 en Long Beach State: “La razón por la que he elegido el #22 es porque mi madre falleció el día 22 de febrero de 2016, así que portaré ese número tan emotivo para mí”.

De este modo quedan desvelados casi todos los detalles respecto a la equipación de juego del nuevo Unicaja Costa de Almería… menos el diseño definitivo. Pese a no conocerse, han sido cuantiosas las solicitudes llegadas desde distintos puntos de España e incluso el extranjero para hacerse con una camiseta de este proyecto ahorrador que regresa a competición europea. El club tiene habilitadas varias vías para poder adquirir la ropa, una de ellas la propia web www.almeriavoley.es o sus redes sociales, muy activas entre los amantes del voleibol, y enviarla a cualquier punto de destino. En lo cercano geográficamente, es de esperar un Moisés Ruiz muy ‘verde’ esta temporada.