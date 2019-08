El futuro Silicon Valley de la investigación biomédica en España está en Fuenlabrada

La Bioincubadora es un proyecto por el que se ofrece las instalaciones y los equipos que tiene el hospital fuenlabreño para ayudar a avanzar en sus resultados a grupos de investigación y empresas que tenganlíneas de trabajo novedosas. “Los albergamos y les dotamos de nuevos espacios, ofreciendo unas líneas de colaboración con el hospital”, asegura Ángel Pueyo, director de Investigación, Calidad y Docencia del Hospital de Fuenlabrada, en una entrevista en SER Madrid Sur.

La iniciativa, presentada hace meses, ya ha empezado a andar. El primer grupo de investigación incorporado a la Bioincubadora, Genetracer, trabaja en el área genómica, buscando líneas de detección precoz del cáncer de pulmón a través de la sangre, algo que también permitiría tratamientos personalizados.

El objetivo de la Bioincubadora, un modelo novedoso en la sanidad pública española, es acoger “líneas de investigación realmente innovadoras, las llamamos disruptivas. Les ponemos unas condiciones, como que sean traslacionales, es decir, que estén dentro de muy poco tiempo en los pacientes y además que sean sostenibles, para mantenerlas en el tiempo hasta que tengamos resultados”, según Pueyo. Para ello se han inspirado en el modelo de Silicon Valley, que aúna biomedicina y tecnología. También han mirado a Europa, en concreto, fijándose en un proyecto similar de “un instituto muy potente de Suecia” o en una Bioincubadora japonesa. “Hemos mirado quién lo está haciendo bien a nivel mundial, y nosotros, dentro de nuestra modestia, queremos seguir sus pasos”, aunque reconoce el doctor, la diferencia sería la financiación.

Ese punto, lo tienen muy claro en el hospital fuenlabreño. “Tenemos unas grandes estructuras, pero no financiación especial”. Aunque están abiertos a diferentes modalidades de financiación, reconoce que el principal requisito para instalarse en la Bioincubadora es que el proyecto propuesto debe ser sostenible, “tiene que venir autofinanciado, porque el hospital no lo va a financiar, no tenemos esos fondos, pero sí aportamos las instalaciones, los medios técnicos”, afirma.

Es el caso de la investigación que ya está en marcha en la Bioincubadora. Patricia Ruiz, licenciada en Bioquímica y una de las integrantes de Genetracer, explica en qué consiste el novedoso trabajo en el que están implicados. “Hacemos biopsia líquida que permite el análisis molecular de los tumores a partir de la sangre periférica de los pacientes”. La intención es poder llegar a elegir el mejor tratamiento personalizado o hacer un diagnóstico temprano, entre otras cosas. Esto, supondría, a medio o largo plazo que “el paciente ganase en calidad y cantidad de vida”, y a la vez, menos gasto a la sanidad pública.

“Lo que desarrollamos es un proyecto piloto con pacientes que tienen un nódulo de menos de 6 milímetros. El objetivo final es establecer un algoritmo de decisiones con el cual nos determine qué pacientes son de alto riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, que se estudiará en paralelo con las imágenes que les tome su neumólogo”.

Pero las investigaciones no solo se dedicarán al cáncer, Pueyo asegura que también se dirigirán a la genómica, la inmunoterapia o a terapias avanzadas, como medicina regenerativa o terapia celular y por último, también a “la ciencia de datos, la aplicación de las técnicas informáticas a la investigación”.

En septiembre, continuarán abriendo la puerta para que otras empresas y grupos de investigación se incorporen a la Bioincubadora. “De septiembre a febrero esperamos tener todas nuestras instalaciones cubiertas con un máximo de diez grupos de investigación”.