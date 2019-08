El PSOE de Málaga tacha de "chapuza" el carril bici construido en El Atabal

El PSOE de Málaga ha tachado de "chapuza" el carril bici que el Ayuntamiento ha realizado en El Atabal y conecta la Avenida Lope de Vega con la Avenida de Andersen. La formación progresista lamenta que el equipo de Gobierno del Partido Popular no haya consensuado su ejecución con los vecinos de la zona y denuncia que pone en peligro la subida y bajada de usuarios del autobús. También argumenta que se han obviado factores como la ubicación del colegio, situado en Lope de Vega, o la salida y entrada diaria de los 300 escolares que cada día acuden al centro de enseñanza primaria.

En este sentido, los socialistas critican que se hayan suprimido hasta medio centenar de plazas de aparcamiento, lo que supone un obstáculo para las familias tanto en horario de mañana, cuando dejan a los alumnos, como en horario de tarde, al finalizar la jornada lectiva. Daniel Pérez, portavoz del PSOE en el Consistorio, ha matizado que comparte la necesidad de continuar ampliando la red de carriles bici, pero es necesario estudiar primero las vías que van a albergar estos tramos. De hecho, ha anunciado que va a solicitar al Ayuntamiento una auditoría para conocer cuáles son los puntos negros de los carriles bici.

Los vecinos se quejan porque aseguran que las peticiones que plantearon al Área de Movilidad, además de sendos escritos al alcalde, no se han tenido en cuenta y en algunos casos ni se ha ofrecido respuesta. Aunque no se oponen a la apuesta por los carriles bici, puntualizan que es preciso contar con su opinión y, sobre todo, ejecutarlos por lugares viables y no a costa de la incomodidad de los residentes. En varias ocasiones han intentado paralizar las obras "para que el coste a las arcas públicas fuera el menor posible", pero finalmente no han conseguido su objetivo. Por último, denuncian que en determinadas tramos del carril la anchura es de 1,66 metros y no de 2,55 como está estipulad. Según cuentan, con esa longitud será viable acometerlo en la acera contraria.