UCCL denuncian un colmenar trashumante que no cumple la legalidad

La Unión de Campesinos de Segovia denuncia públicamente lo que consideran un colmenar ilegal en la zona de Sepúlveda. Según ha explicado el responsable de apicultura de UCCL tanto en Segovia como en Castilla y León, Juan Carlos Pérez, uno de los socios del colectivo agrario denunciado la existencia de un colmenar trashumante a apenas 140 metros de su instalación. Este agricultor ha dado aviso a la Guardia Civil de la zona para que realice las comprobaciones oportunas y también lo ha puesto en conocimiento de forma verbal y lo harán próximamente por escrito ante el servicio territorial de Agricultura.

El problema radica no solo en la distancia sino en los distintos incumplimientos de la explotación. Pérez ha señalado que las colmenas no están identificadas con su número de registro correspondiente por lo que podrían ser robadas, no tienen guía de transporte, que es un documento imprescindible para el movimiento de animales como ocurre en el transporte porcino o vacuno. Además no han dado a conocer al Ayuntamiento correspondiente la explotación y se desconoce si la finca donde se ubican es de su propiedad o no. Otro de los incumplimientos que denuncian es que no se respeta la distancia a caminos y entre explotaciones de la misma tipología.

Por otra parte, en un verano seco como el actual también ponen en entredicho la falta de agua de este colmenar lo que hace que las abejas acudan a explotaciones cercanas para beber agua o mantenerse más frescas. En una situación normal el colmenar el afiliado de la Unión de Campesinos consume unos 100 litros de agua y ha pasado a consumir 300 por este motivo.

Ante estos incumplimientos, la Unión de Campesinos pide a las administraciones que no miren para otro lado y que actúen con rapidez. Al tratarse de un colmenar trashumante, estos suele estar entre 3 semanas y un mes y medio en la misma parcela para trasladarse posteriormente a otras zonas. Pérez explica que esta situaciones son un riesgo porque en el caso de colmenas muertas por falta de atención como es el caso del agua, otras abejas acuden allí a comerse la miel y pueden contagiarse de enfermedades hasta ahora erradicadas. Por otra parte consideran que estos incumplimientos serían impensables en otro tipo de explotaciones ganaderas.

En la provincia de Segovia existen 123 explotaciones de las cuales no se conocen cuantas son trashumantes pero creen que hay decenas de miles de colmenas. Pérez ha incidido en que no buscan culpables sino soluciones, que cumplan la ley. Así ha destacado que en España hay más colmenas que en Estados Unidos y España también es el mayor productor de miel.