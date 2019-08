Canarias registra 489 accidentes laborales de autónomos en seis meses

Canarias registró en el primer semestre del año 489 accidentes laborales de trabajadores autónomos, una cifra superior a la contabilizada durante todo 2018, cuando se registraron 433 accidentes.

Es un repunte que indica la Asociación de Trabajadores Autónomos y que los sindicatos atribuyen al cambio de regulación aprobado el pasado mes de diciembre por el que los autónomos deben pasar parte a una mutua, aunque desde Comisiones Obreras, Carmen Marrero apunta a lo que se esconde detrás de la cifras, la precariedad laboral.

"Hasta el 31 de diciembre de 2018 solo el 20 por ciento de los autónomos cotizaban por contingencia por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", incide Marrero, quien añade que "no es que antes no pasase, sino que no quedaban registrados".

Comisiones Obreras insiste en que este aumento es "el reflejo de la alta precariedad de la clase trabajadora, sea por cuenta propia o ajena, tiene que calar la cultura preventiva".

Al cierre de 2018 el número de personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos era de casi 125.500 mientras que en marzo de 2019 superaba los 126.000 un incremento, el tercer mayor incremento del país alentado también por la ampliación a dos años de la tarifa plana de 50 euros para autónomos aprobada en el Archipiélago.