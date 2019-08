Los conductores de autobús exigen la renovación de flotas mientras se licitan las nuevas concesiones

‌Los delegados de Comisiones Obreras para el sector del transporte regular de viajeros muestran preocupación ante la renovación del plazo para la licitación de las nuevas concesiones. Desde el sindicato denuncian que el estado de las flotas de autobuses continúa siendo el mismo y que tras la renovación del plazo de las concesiones tendrán que seguir prestando el servicio "en estas pésimas condiciones y desarrollar nuestra profesión dos años más con vehículos de esta índole".

‌Los representantes sindicales hablan de vehículos con una media de más de 10 años y que rondan el millón de kilómetros. Autobuses que "no cuentan con información de paradas por GPS, carecen de anclajes de seguridad para los pasajeros y que contaminan mucho más que cualquier vehículo".

Los trabajadores entienden que no se debe esperar a las nuevas concesiones para que las empresas empiecen a invertir en la renovación de una flota que "no se renueva desde hace más de 6 años, salvo un híbrido nuevo de este año", según detallan desde CC.OO.

El sindicato sostiene que en las líneas de playas trabajan "con autobuses viejos y contaminantes que no se adaptan a las necesidades climatológicas de la isla y en las líneas del Aeropuerto, sin espacios adecuados y delimitados para que las maletas en ningún momento puedan molestar o golpear a los clientes. No hay comunicación de las paradas por vía gps, distrayendo a los conductores en su conducción con infinidad de preguntas al respecto, además de microbuses que están en muy mal estado y que no tienen algo tan básico como climatizadores ante el duro verano que estamos viviendo".

Recuerdan que el año pasado ya denunciaron el estado de las flotas y desde las empresas se les aseguró que se realizaría un mantenimiento exhaustivo que, según los trabajadores, no se está haciendo.

Piden al Consell que tome cartas en el asunto y que exija a las empresas que empiecen a renovar las flotas "desde ya" para que las nuevas adjudicatarias adquieran estos autobuses "que ya vendrán preparados para los tiempos que corren y para el beneficio para los turistas y por supuesto de los residentes de la isla y que las ganancias reviertan en todos ellos con un transporte público de calidad".