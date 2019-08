Grupo Lucas implanta sistemas para proteger el medioambiente y apuesta por la economía sostenible

La Agrupación Hortofrutícola Lucas, OPFH, S. L., más conocida como 'Grupo Lucas', pertenece al sector agroalimentario de la región de Murcia y ha puesto en marcha varios sistemas para proteger y mejorar el medioambiente. A través de estos procedimientos, lo que quieren evitar es el aumento de los niveles de contaminación en el entorno de sus fincas de cultivos y otorgar mayor calidad a sus productos. De igual manera, la empresa está apostando también por una economía sostenible.

La implantación del sistema Phytobac, patentado por Bayer, es una de las medidas más importantes de las que está llevando a cabo la corporación. A través de este novedoso sistema, lo que se va a conseguir es que la producción agrícola no tenga un impacto negativo sobre el medioambiente al eliminar lo máximo posible la contaminación producida durante proceso de elaboración de los productos.

Phytobac es un sistema para la degradación de efluentes (cursos de agua) fitosanitarios. Es totalmente respetuoso con el medioambiente y tiene un fin claro: que los vertidos no sean contaminantes. Con esta técnica se quiere conseguir el 'residuo cero', sobre todo en zonas tan sensibles medioambientalmente como el Mar Menor.

Foto: Grupo Lucas

Lo que permite el sistema Phytobac es la depuración de las aguas que se utilizan para limpiar los equipos de aplicación de fitosanitarios. Este nuevo procedimiento funciona con el método del lecho biológico y permite una limpieza realmente eficiente y segura de los equipos de aplicación fitosanitarios. Esto se consigue gracias a los efluyentes se mantienen en un compartimento cerrado, por lo que no se generan ningún tipo de residuos peligrosos. Además, como extra, el Grupo Lucas ha plantado varias especies vegetales en los límites de las fincas para que hagan la función de filtros naturales de esos residuos.

Por otra parte, la empresa agroalimentaria está certificando que el 80 por ciento de todo el plástico que utiliza es reciclable y ha cambiado el tipo de polímeros que utilizaba por otros que son biodegradables, lo que demuestra un gran compromiso con el medioambiente.

¿Qué es el 'residuo cero'?

Grupo Lucas está llevando a cabo la producción sin residuos o 'producción residuo cero', para que sus cosechas no contengan ningún tipo de residuos fitosanitarios. Para ello, el cultivo del género se realiza con una combinación de biopesticidas y productos químicos de bajo impacto, estos últimos solo cuando son necesarios.

Pero, ¿qué importancia tiene que no contengan residuos fitosanitarios? La respuesta es clara y sencilla: los productos hortofrutícolas de Grupo Lucas no representarán ningún tipo de peligro para las personas que los consuman al no tener químicos en su interior.