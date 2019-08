Pancho Hernández: "este señor está mintiendo y se puede demostrar"

El ex alcalde de Tías, el popular Pancho Hernández, estalla en la SER contra el socialista José Juan Cruz Saavedra: "no se qué le pasa a este hombre, no se que quiere reiventar en Puerto del Carmen, este señor está mintiendo y se puede demostrar", explica Hernández. Cruz Saavedra dijo en la SER que el PP había desmantelado los servicios sociales del municipio reduciendo el personal de diez personas a cuatro. Hernández responde diciendo que: "este señor está mintiendo, es así y se puede demotrar", explica que lejos de mermar el personal, reforzaron en enero el servicio con una persona más.

"Este señor ha llegado a poner en duda el arqueo de caja, que es un trabajo que hace el interventor y la tesorera, no lo hace Pancho Hernández", explica el ex alcalde. Con respecto a Puerto del Carmen, Hernández recuerda que en la época de José Juan Cruz Saavedra, "nos quitaban las banderas azules por los continuos vertidos de aguas fecales a las playas o el mal olor en la Avenida de las Playas", explica Hernández. "Puerto del Carmen ya está inventado, no se qué va a reinventar este hombre", lamenta el ex alcalde. Escucha la entrevista completa en Hoy por Hoy Lanzarote aquí: