Ciudadanos pide un plan de choque urgente de limpieza en Vila

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ibiza, José Luís Rodríguez Poblador, ha criticado los “escasos e insuficientes medios” de los que disponen los operarios de limpieza para hacer frente a la suciedad de algunas de las calles de la capital.

“En algunas zonas, los operarios de la limpieza no se encuentran con una suciedad superficial, por lo que se necesitan actuaciones específicas y de mayor calado”, ha explicado Poblador, quien ha añadido que los medios disponibles se limitan “al cubo, la escoba y los sopladores o los chorros de agua a presión”: “El primero esparce la mugre y la restriega por las aceras, mientras que el segundo la distribuye por la calle y el tercero lo traslada a las azoteas y a los escaparates de los comercios”, ha criticado el portavoz de Cs.

Además, Rodríguez Poblador ha insistido en que Vila necesita un plan de choque urgente para adecentar sus calles que debe ir acompañado de los medios técnicos suficientes para que sea efectivo. “Si no, el trabajo de los operarios no servirá de nada”, ha aseverado el edil de Ciudadanos. “Es imprescindible que el Consistorio controle los medios técnicos que se utilizan en la limpieza de las calles y no únicamente controlar los indicadores que se reciben desde la empresa concesionaria”, ha manifestado el regidor naranja.

Rodríguez sostiene que la situación actual es “alarmante”: “Es imposible caminar por Ibiza y no tener que esquivar mugre o taparse la nariz por el hedor que desprenden algunos lugares. Ante situaciones tan preocupantes solo son efectivas medidas excepcionales apoyadas por los medios adecuados, por lo que exigimos al equipo de gobierno que de una vez por todas afronte este problema con la contundencia y seriedad que requiere”.