El Ayuntamiento plantea el ERTE de los trabajadores de Onda Jaén

El Ayuntamiento de Jaén realizará la suspensión temporal de contratos en Onda Jaén. Esa es la decisión adoptada por el equipo de gobierno del PSOE y Cs en el consistorio jiennense. Lo han dado a conocer este miércoles los concejales Carlos Alberca y José Manuel Higueras. Se trata de “una situación desagradable” que se agrava tras el contundente informe policial que adelantaba ayer Radio Jaén y que desvela que el incendio, presumiblemente, pudo ser intencionado.

También quedan claras otras cuestiones en el informe, según Carlos Alberca, como que el centro de trabajo ha quedado inservible y que los equipos habrá que valorarlos. Esto le lleva, decía el edil, a tomar la decisión de una suspensión temporal de los contratos de los trabajadores de la Radio Televisión jiennense durante 6 meses, “siempre respetando la legalidad”. Así se lo ha recomendado la asesoría jurídica del Ayuntamiento, cuya otra opción era la extinción de Onda Jaén, algo que han desechado.

“Por lo tanto, decidimos una suspensión temporal de contrato. Sería durante un periodo que hemos establecido de 6 meses para que sea lo más corto posible, sin menoscabo de que pueda acortarse en caso de que pudiera disponerse de una instalación adecuada antes de la finalización. Es decir, se suspendería las contrataciones por parte del ayuntamiento y estos trabajadores pasarían a cobrar su remuneración por parte del servicio de empleo público estatal”.

Recuerdan que se han mantenido reuniones con partidos políticos, sindicatos y comité de empresa donde se han propuesto alternativas que, recordamos, pasarían por seguir desarrollando la actividad en las instalaciones de la Universidad Popular o en las instalaciones de Software DelSol en Mengíbar, aunque no tienen una confirmación oficial de este ofrecimiento. A ello tendría que sumarse otra cuestión, que el equipo técnico no esté afectado por el incendio. A día de hoy se siguen estudiando estas opciones, pero no se ven muy factibles por parte del equipo de gobierno por distintas razones. Además, el Consistorio contempla reubicar a los pocos trabajadores que se pueda por su categoría profesional, pero siempre después de aplicar el ERTE.

UN INFORME POLICIAL PREOCUPANTE

El edil José Manuel Higueras se mostraba preocupado por el informe policial. Si realmente el incendio fue intencionado podría pasar que el seguro se negara a sufragar el destrozo ocasionado por el fuego. Higueras afirma de forma contundente que no entra en la idea del Ayuntamiento liquidar Onda Jaén y explicaba que la situación técnica y jurídica de la plantilla no es fácil.

“Con lo que la situación es bastante complicada. Todo consiste en darle a este botón de pause e intentar ver caso por caso y todas las situaciones. Necesitamos cobertura jurídica para hacer esto, no podemos estar sine die con un decreto de gente en su casa. No sería serio, sería una política que nosotros no estamos dispuestos a asumir”.

Ante esto la pregunta es ¿quién podría tener interés en provocar un incendio en las instalaciones de Onda Jaén? Una pregunta que esta redacción le hacía directamente al concejal de comunicación, José Manuel Higueras. “Eso no lo puedo contestar, habría que preguntarle al que le prendió fuego a aquello. No sabemos si es simplemente un acto de destrucción por destrucción u otra cosa. Supongo que la policía científica está en ello”. Y advierte que “hay cámaras de videovigilancia y bastantes probabilidades para descartar el o los posibles culpables”.