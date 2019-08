Alcobendas extrema el control de roedores en los meses de verano

El Ayuntamiento de Alcobendas ha reforzado este verano el servicio de control de roedores ante el aumento de las temperaturas el pasado mes de julio. El objetivo es mantener limpias las calles y espacios públicos del municipio y evitar cualquier tipo de plaga.

Las labores de prevención se centran de forma específica en parques y jardines y también en los contenedores de basura.

Para el control de roedores suele colocarse un cebo que atrae a estos pequeños animales, que suelen salir a altas horas de la madrugada en busca de comida.

El Consistorio pide también la colaboración de los vecinos para mantener limpia la ciudad. Que depositen las bolsas de basura cerradas y en las horas indicadas; que no dejen restos de alimentos en papeleras, que no tiren desperdicios al suelo; y que no alimenten a animales sin dueño como gatos, patos o palomas.