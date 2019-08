Los hoteleros de Formentera apuestan por mantener precios pese a la caída de ocupación

La ocupación turística en Formentera ha caído casi un 8% en el acumulado de esta temporada, de mayo a julio, pero el dato no ha sorprendido a los hoteleros, que hablan de una campaña de "transición". Dicen que marca un punto de inflexión, tras las subidas de precios de los últimos años y la inversión realizada en la modernización de la oferta, además de aplicación de algunas medidas por parte de la administración.

El presidente de la Asociación Hotelera de la Pitiusa Menor, Vicent Tur, señala que han sido diez temporadas seguidas con subidas en la ocupación "y algún año tenía que cambiar la tendencia, porque no podemos estar subiendo siempre".

Habla de una campaña "soportable hasta ahora, que sea buena o mala se verá al final" y confía en alcanzar cifras parecidas al pasado tanto en agosto como en septiembre.

Tur destaca que Formentera es un destino pequeño y "más sensible a los cambios de tendencia del mercado". En cualquier caso, dice que si la campaña se cierra con un descenso global que ronde el 6%, "con los números que se mueven en Formentera, la diferencia será inapreciable en términos de rentabilidad para el sector".

Lo que tienen claro el presidente de la asociación empresarial es que la receta frente a este nuevo escenario no debe ser una bajada en los precios. Afirma que optar por esta estrategia "no garantiza más ocupación o un incremento de los beneficios". El presidente de la patronal apuesta por mantener las tarifas actuales, porque el equilibrio entre precios y ocupación está "consolidado". Dice que "no se debe jugar con las tarifas, ya que a la larga significa perder la línea de funcionamiento de un destino turístico. Otro elemento, señala Tur, "es que el precio lo determina el mercado".

Tur afirma que son un destino "maduro con una oferta consolidada, con algún establecimiento nuevo de alta categoría que busca también su propio segmento de mercado". Apunta que habrá que esperar al final de campaña para analizar todos los datos y valora como otro elemento positivo el hecho de que se esté alargando la temporada, "porque esto abre la puerta a visitantes de otros mercados que hasta ahora no apostaban por Formentera como destino turístico".

Afirma que habrá que analizar y evaluar los datos de esta temporada y decidir la mejor estrategia "para que Formentera siga siendo una opción de futuro para el turismo".