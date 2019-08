Ángel Garrido: "Tengo una ventaja, conozco a casi todos"

Este jueves conocíamos la noticia de que Ángel Garrido ocupará la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras durante la próxima legislatura.

El que fuera presidente regional tras la dimisión de Cifuentes, ya trabajó con Isabel Diaz Ayuso cuando éste dirigía la consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de la que Ayuso fue viceconsejera. Algo que para Garrido no es ningún problema, ya que en una entrevista para Cadena SER, Garrido ha señalado que "hay que olvidarse de los partidos", y que "ahora PP y Ciudadanos tienen que trabajar juntos para los madrileños"

Garrido también ha señalado que no ha habido que negociar con el Partido Popular para que él fuera el nuevo consejero de transportes. Y para él el hecho de conocer a otras personas del gobierno "es una ventaja", porque "son compañeros de Ciudadanos y a otras porque las conozco ya de antes", explicaba Garrido.

En la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Garrido sustituirá a la popular Rosalía Gonzalo, de la que ha dicho que le ha dejado "un buen legado", pero que "siempre se puede hacer más". A lo que ha añadido que ahora se van a centrar en las ampliaciones de metro y en hacer mejoras más visibles.

En la entrevista Garrido también ha hablado sobre el tema de los taxis y los coches VTC, de lo que ha dicho que hubo "un mal planteamiento", y que él está encantado de recibir a los taxistas porque "son un sector muy querido por los madrileños".

El futuro Consejero de Transportes no ha aclarado en la SER, cuándo se pondrá en marcha la apertura total del Metro - durante las 24 horas- durante los fines de semana. Ese es uno de los 155 puntos que figuera en el acuerdo de Gobierno que firmaron PP y Cs. "Lo haremos con tranquilidad, pero haciéndolo bien", apunta.

Garrido tampoco ha despejado otra duda, no ha desvelado si mantendrá en su puesto a Narciso de Foxá (PP) como Consejero Delegado de Metro. "Siempre he considerado por encima de cualquier otra cosa, la capidad de las personas y su capacidad de trabajar. He trabajo con personas de diferente signo [político]", asegura.