El central del Alavés, Olivier Verdon, implicado en un presunto delito de violencia de género

Olivier Verdon fue visto el miércoles a las 12:30 horas por personal o clientes del Gran Hotel Lakua, en el que está alojado arrastrando del pelo a su pareja sentimental, por lo que hubo una llamada a la Ertzaintza, que se personó en el centro hostelero en el que reside el jugador de Benin. La policía tomó declaración a la pareja pero decidió detener sólo al futbolista francés. Su novia no quiso poner denuncia alguna pero los agentes se llevaron al futbolista africano a los calabozos de la comisaría, donde el central ha pasado la noche. La parecer, se trataba de una disputa por celos.

La mujer se quedó durmiendo en el hotel y esta mañana le ha esperado en la puerta del Palacio de Justicia tras pasar declaración ante el juez de Guardia. Este mediodía ha sido puesto en libertad con cargos. De hecho, el magistrado ha derivado el caso al Juzgado de Violencia de Género. Al ser día festivo, la actividad en el Palacio es mínima. Más siendo agosto y en pleno puente de la Virgen. El club ha actuado con celeridad, ha elaborado un comunicado y el mismo ha visto la luz después del visto bueno del gabinete jurídico de la entidad.



La situación de Verdon en el Alavés era bastante débil ya que se jugaba un puesto con el joven Tachi (procedente del Atlético de Madrid B). Uno de los dos se iba a quedar en el equipo y otro saldría cedido. Este episodio parece definitivo y lo normal es que Verdon (que ni siquiera había sido presentado) sea ya historia en el equipo de Asier Garitano. El jugador es central, tiene 23 años y procede del Sochaux-Montbeliard de la Ligue-2. Es internacional con Benin y acaba de participar con su país en la Copa de África. Junto con Wakaso fue el último en incorporarse al Alavés por lo que apenas lleva dos semanas y media con el equipo. "No ha pasado nada, todo está bien", ha declarado a los medios antes del entrenamiento vespertino del equipo.

Este es el comunicado del Alavés:

Ante la detención del jugador de la plantilla, OLIVIER VERDON, desde el DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D., se quiere manifestar:

1º.- El DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. está en contra, rechaza y condena expresa y firmemente cualquier tipo de violencia, y en especial, la de género.

2º.- En relación a la detención del jugador OLIVIER VERDON, la misma se ha producido como consecuencia de hechos que afectan a su ámbito estrictamente personal, y que en modo alguno guardan relación con la actividad deportiva del jugador ni con el DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D., encontrándose en la actualidad instruyéndose las oportunas diligencias judiciales.

3º.- En consecuencia con ello, y de conformidad con los más elementales principios de defensa y presunción de inocencia, a la vista del resultado de las indicadas actuaciones judiciales, y con respeto absoluto a las mismas, se procederá a adoptar, en su caso, las medidas que procedan.

El Consejo de Administración del DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D.

Olivier Verdon ha entrenado por la tarde con el equipo en Mendizorroza. La presunción de inocencia y el comunicado del club respetando a las instancias judiciales han provocado que el de Benin haya comparecido a las 16:30 en el estadio municipal. Ha llegado acompañado por Wakaso en un coche gris oscuro. Vestía un polo y unas bermudas verdes y ha estado en todo momento pegado al teléfono móvil. Se cambió y entrenó junto al resto de compañeros. Mientras tanto, el capitán Manu García comparecía ante los medios. “Manifiesto mi rechazo a la violencia de género pero no voy a comentar nada sobre el tema porque no tengo la información suficiente. Me remito a la nota del club y me siento aquí a hablar de lo que queráis pero que sea de fútbol”, comentó.