Hip hop, graffitis y patinaje, en la X edición de Festival Sub-Urbà

El festival Sub-Urbà, que alcanza su décima edición, se celebra este sábado en el campito de Can Raspalls (playa d'en Bossa) con una jornada en la que los grandes protagonistas serán el hip hop, el arte urbano y el patinaje.

El técnico de Juventud del Ayuntamiento de Sant Josep, Silverio Marín 'Guisante', ha pasado por el programa 'Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera' para repasar todas las actividades que se han organizado y que incluyen exhibiciones de patinaje y encuentros con los graffiteros Hosh, Chine, Sune y Fossi.

En el apartado musical, los platos fuertes serán los conciertos de los malagueños Delaossa & J Moods + Easy s y los murcianos Stahl Inc, a los que se suman músicos locales como Southside, Hashtro o Legvng. Habrá también una actuación de los bailarines de We Are One, que presentarán la coreografía con la que han acudido al campeonato mundial de baile.