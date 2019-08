La escuela de baile Ape Dream Dance despide el curso con el espectáculo 'Welcome to the movie'

Los alumnos y alumnas de la escuela de baile Ape Dream Dance presentan este viernes su espectáculo de fin de curso que han titulado 'Welcome to the movie'. Será a las 20.30 hs. en Sa Punta des Molí, pero antes, el director de la escuela, Álvaro Paredes y tres de las alumnas, Esther Ferri, Marga Mari y Noelia Ojer, han estado en el programa 'Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera' para avanzar algunas de las claves de ese espectáculo.

'Welcome to the movie' utiliza la música de algunas de las bandas sonoras más conocidas del cine, como Forrest Gump, Flash Dance o Romeo y Julieta, para guiar a los espectadores en un recorrido desde la danza más clásica hasta estilos contemporáneos.