Semana de operación salida: no olvide comprobar los neumáticos

La DGT pone en marcha tres operativos especiales de tráfico durante el mes de agosto para intensificar el control en las carreteras en este periodo de puente festivo y el fin de semana. Se producen, esta semana, ocho millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras españolas. La festividad del 15 de agosto supone un éxodo de las ciudades de aquellas personas que no están de vacaciones pero sí salen a disfrutar de cuatro días de descanso.

El cambio de quincena vacacional, además, hace coincidir en las carreteras a aquellos que finalizan las vacaciones con los que las empiezan. Aumentan también los desplazamientos cortos entre localidades que celebran fiestas patronales. Del 12 de agosto al 18 la campaña que está en marcha es de control de velocidad por TISPOL, que es un conjunto de policías de tráfico europeos cuyo objetivo es reducir el número de accidentes y salvar vidas. Además, se están incrementando también los controles con radares móviles, especialmente en las carreteras convencionales. La vigilancia de estas infracciones se realiza de forma complementaria desde el aire con los helicópteros que llevan incorporado el radar Pegasus. También se intensifican los controles preventivos de alcohol y drogas. Semana de operación salida, como decimos, y conviene seguir una serie de recomendaciones para disfrutar de las vacaciones de la forma más segura posible. Los expertos insisten en que hay tres factores determinantes: el conductor, el vehículo y el estado de la vía.

La DGT calcula que durante estos días habrá más de ocho millones de desplazamientos por todo el país. El experto en seguridad vial de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), Roberto Ramos, destaca que el conductor nunca debe iniciar el viaje sin revisar el estado del vehículo, no debe conducir más de dos horas seguidas y no confiarse, además de recomendaciones básicas como no consumir alcohol, drogas ni antibióticos que causen somnolencia y abrocharse el cinturón de seguridad. Respecto al vehículo, se recomienda no cargarlo en exceso, utilizar limitadores de velocidad y utilizar las dos manos para conducir. Además, nunca se debe emprender el camino, destaca, sin comprobar el estado de los neumáticos.

Ramos insiste en que todos los objetos deben ir bien colocados en el maletero, ya que es muy peligroso que estén sueltos por el vehículo.

Cabe recordar que la mayoría de accidentes se producen en las rectas y no en las curvas, por lo que el conductor no se debe relajar ni distraer en estos tramos. En 2017, la distracción fue la primera causa de los accidentes mortales en un 33%, por delante de la velocidad, con un 29%, y del alcohol, un 26%. Además, la DGT recuerda que el uso del WhatsApp es muy peligroso. De hecho, contestar un mensaje al volante aumenta el riesgo de sufrir un accidente hasta en un 134% en mayores de 55 años.

Los expertos destacan que es muy importante seguir las normas de circulación. El conductor debe circular siempre por la derecha, a menos que vaya a adelantar, y respetar siempre las velocidades señalizadas. Por último, Ramos insiste en que no se debe conducir en función de la percepción que se tenga del riesgo. Conocer una carretera suele infundir una engañosa sensación de confianza y la atención disminuye.