Cort y Emaya colaboran en la investigación judicial abierta por la Fiscalía

El Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza, investiga los vertidos de aguas fecales a la bahía de Palma tras una denuncia del sector náutico. De hecho, el pasado miércoles la Guardia Civil registró Emaya y el domicilio de la exgerente de la empresa municipal Imma Mayol por un posible delito medioambiental.

Los efectivos iniciaron la búsqueda de información hace ya tiempo, ya que la denuncia fue interpuesta en septiembre del año pasado, tras los frecuentes vertidos al mar fecales y pluviales. Además, desde el sector náutico se ha denunciado también la inacción de la conselleria de Medioambiente y por no haber abierto ningún expediente a la empresa municipal.

Cort ha anunciado hoy que colabora al máximo con la investigación judicial abierta por la Fiscalía. No harán ningún tipo de declaración hasta que no se levante el secreto de sumario, pero reafirman colaboración "en base a los principios de transparencia y responsabilidad institucional". Destacan que "no se ha cometido ninguna irregularidad" y que siempre han "velado por el interés general y la protección del medioambiente".