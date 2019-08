Playas sin humo incorpora cuatro nuevas adhesiones

Las playas de Binissafúller (Sant Lluís), Cala Deià, la Colònia de Sant Pere (Artà) y Cala Millor (Sant Llorenç) se han adherido a la red de "Playas sin humo", cuyo objetivo es promover los hábitos saludables y sensibilizar a la población sobre la importancia de no dejar residuos en los espacios naturales.

La Conselleria de Salud y Consumo asegura que con estas nuevas adhesiones existen ya siete zonas libres de humo en Balears, puesto que anteriormente se sumaron Cala Estància (Palma), Cala Anguila (Manacor) y Sant Joan (Alcúdia).

La medida, impulsada por las conselleries de Salud y Consumo y de Medio Ambiente y Territorio, pretende evitar los efectos negativos que tiene fumar, ya que el tabaco es la causa directa de múltiples patologías como el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades cardiovasculares, y es un agravante de otras enfermedades.

Además, la Conselleria insiste en que esta medida evitará el peligro que suponen las colillas para los niños pequeños que juegan en la arena. La iniciativa es voluntaria y los ayuntamientos pueden decidir qué parte del litoral se adhiere a la red, si playas enteras o tramos de playa. Después, se velará para que en estos lugares no se fume, si bien la policía local no podrá sancionar a los fumadores, puesto que no infringen ninguna normativa.