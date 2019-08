LA PRIMERA DEL MALLORCA

El Real Mallorca está en primera división. Está y parece que no le amedrenta salir a Son Moix en otra categoría, en la categoría reina del fútbol español a jugar como viene acostumbrado a hacerlo desde hace ya bastante tiempo. La idea y el mensaje es bastante claro : El que quiera llevarse tres puntos de aquí, tendrá de sufrir. Mucho.

El Eibar de Mendilíbar aterrizó en la isla con la confusión propia de un aterrizaje tan deseado en verano, Mallorca en Agosto...

Y el equipo de Vicente Moreno salió como un rodillo, tanto así que hubo que esperar menos de cinco minutos para que Dani Rodríguez, después de un robo de balón del Mallorca definiera su galopada ante Dmitrovic con una templanza que despistaba a cualquier aficionado que pudiera pensar que era su debut en la élite.

Al Mallorca le falta atino, pero no ganas. De no haber sido así, el Eibar hubiera pagado los platos rotos en la primera media hora de encuentro. Lo que tardó Mendilíbar en mover banquillo porque no le agradaba lo que estaba viendo. Con el cambio del Eibar cambió el partido. El conjunto armero empezó a avisar en las botas de Orellana y a partir de ahí, Reina se puso el mono de trabajo para mantener la portería a cero el mayor tiempo posible.

Así se llegó al descanso y mas de lo mismo en la reanudación hasta que en una embestida visitante, el rechace de Reina cayó en las botas de Oliveira que firmaba las tablas.

En la última media hora de encuentro con el baile de banquillos, ambos desde una tímida posición amenazaban con sentenciar al prójimo en cualquier momento de flaqueza, pero fue el Mallorca, tras avisar con un disparo de Lago Junior el que iba a provocar el error del conjunto Armero.

Sastre seguía en su banda despacito y con buena letra percutiendo hasta que en un buen servicio de carrilero forzó el error de Oliveira que anotaba en propia al dibujar un despeje fallido.

Un premio para el Mallorca merecido, un debut soñado en primera como entrenador para Vicente Moreno y tres puntos que descansan ya en la mochila bermellona..