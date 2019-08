Sergio Palomares, último fichaje del Conectabalear Manacor

El Club Volei Manacor disfrutará de una plantilla de Superliga muy completa, ya que que acaba de anunciar la incorporación del juvenil mallorquín procedente del CV Pòrtol, Sergio Palomares.

Con solo 19 años, el jugador receptor atacante exhibe atrevimiento en el juego, a la vez que ha mostrado altas calidades y potencia en ataque y servicio. Es un jugador sin complejos y quizás uno de los mejores de su generación en Baleares. Por estas razones, el técnico Jaume Febrer ha puesto el ojo en este jugador cedido por el CV Pòrtol.



Febrer piensa que su incorporación puede aportar un gran salto de calidad. Sergio Palomares pasa así a formar parte del equipo ConectaBalear y voz el sueño cumplido de todo joven de su edad que ha crecido en la cantera de su club a partir de los 7 años en las categorías más inferiores, hasta pasar a la liga sénior masculina de primera división nacional.

El Club Volei Manacor ha querido agraïr al CV Pòrtol la cesión del jugador y ha destacado del club amigo que “hace también un acto de generosidad, haciendo posible el sueño del jugador”. Por su parte, Palomares ha afirmado que no puede tener más que palabras de agradecimiento e ilusión. “Se un sueño que no desaprovecharé. Quiero que quienes han tengut fe en mí, no se sientan defraudados. Lo daré todo por el equipo y la afición”.



Sergio Palomares quedó tercero de Baleares con su equipo de Pòrtol la pasada temporada, y a la vez ha formado parte en succesivas ocasiones de la selección balear de volei.