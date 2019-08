Un edificio más alto que el Gran Hotel en el Islote del Francés

Es lo que pretende el empresario Jaime Cortezo para el Islote del Frances, un espacio clave del frente litoral de Arrecife. "Un icono tiene que ser algo que sobresalga, y para que sobresalga, debería tener más alturas que el Arrecife Gran Hotel. Si no, lo que se puede hacer es otra cosa, pero no sería un edificio singular que llamara la atención desde lejos, porque su tamaño lo impide", explica uno de los propietarios del Islote del Francés, que mantiene desde hace décadas un litigio con el Ayuntamiento de Arrecife. "No conozco un icono de seis alturas, es difícil imaginar un icono de seis alturas, pero se hará lo que se pueda", afirma Jaime Cortezo en la SER.

"Siempre quise hacer una cosa muy bonita, una cosa importante para la ciudad, que fuera un motor de desarrollo para Arrecife", afirma Jaime Cortezo. "Lo que está contemplado en el Plan General son unos 69.000 metros cuadrados edificables en seis alturas, eso no da para mucho. Un edificio de seis alturas es difícil que sea bonito, distinto y diferente. Es difícil que sea un icono para la ciudad, ¿qué edificio puedes hacer de seis alturas que realmente sea diferente y un tirón para la ciudad? No se me ocurre", añade. "Lo que nos dejen hacer será lo que nos dejen hacer", afirma Cortezo en la SER. El empresario celebra la actitud del nuevo grupo de gobierno y anuncia su predisposición a firmar un convenio con el consistorio que permita ceder suelo a cambio de ganar edificabilidad.