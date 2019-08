Descubriendo música en verano: 5 propuestas sin baterías de Australia a Estados Unidos

En Hoy por Hoy Córdoba queremos aprovechar lo que nos queda de agosto para descubrir nueva música. Conocer bandas y artistas que no escuchamos normalmente para que nos lleven por itinerarios nuevos.

De la mano de José Miguel García Marqués, hoy nos hemos acercado a artistas que nos llevan por diferentes estilos y creaciones.

José Miguel García Marqués, montillano, melómano y compositor de música electrónica, nos realiza 5 propuestas. Y las describe en una sección que ha llenado de nuevas melodías el martes.

London Grammar. Reino Unido.

Christine and the Queens. Francia.

My name is Ann! República Checa.

Shelby Merry. Estados Unidos.

Tash Sultana. Australia.