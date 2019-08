García Egea pone a Ibiza de ejemplo para "la reconquista" de Baleares

Ibiza y las negociaciones para formar gobiernos a nivel insular y local " son un ejemplo de como el Partido Popular va a iniciar la reconquista de Baleares". Son palabras de Teodoro García Egea, secretario nacional del PP, que ha participado en la reunión de la Junta Directiva Insular y que no ha ahorrado elogios a los dirigentes de la formación en Ibiza.

García Egea asegura que las conversaciones para conseguir lo que ha llamado como "un gobierno de libertad" en el Consell de Ibiza han sido "ejemplares".

El número dos de los conservadores señala que se ha demostrado que "nos podemos poner de acuerdo con otras formaciones". Y a partir de aquí , poner en marcha políticas "que mejoren la vida de la gente, que no la empeoren, que abran los brazos a los que vienen a invertir y que no los expulsen, porque en Ibiza no sobra nadie, y que no se limiten las posibilidades de crecimiento".

Tan buena es la receta que, según García Egea, que "día tras día la mentalidad de la gente está cambiando y ahora se muestras más proclive a invertir, a trabajar para garantizar el futuro y el crecimiento del empleo en Ibiza".

Ha alabado la figura del presidente del Consell, Vicent Marí, " que hasta ahora siempre ha gobernado con mayoría absoluta, pero como si no la tuviera, porque lo ha hecho tendiendo la mano y consensuando los temas".

Así que para el número dos de los 'populares', el Consell de Ibiza se va a convertir en esta legislatura "en el contrapeso de las políticas nefastas del PSOE a nivel regional o balear ,para que no tengan la repercusión negativa que están teniendo en otras islas". Y en esta misma línea, afirma que "si las políticas de Pedro Sánchez y Francina Armengol son las de subir impuestos, o poner trabas administrativas para frenar el crecimiento, tendrán siempre enfrente a los gobiernos del PP".

En clave nacional, ante la nueva propuesta de Podemos al PSOE para un gobierno de coalición, García Egea se muestra convencido de que "el Partido Socialista hará lo que haga falta para conseguir el gobierno, para mantenerse a toda costa". Y lo hará con más motivo, dice el secretario general del PP, "porque ahora Pedro Sánchez y su Gobierno están en una situación incómoda, francamente mejorable, por su incapacidad para resolver la crisis migratoria o para formar gobierno".

De la crisis del Open Arms, acusa al ejecutivo de "dar bandazos y de querer arreglarlo con un tweet, en lugar de trasladar el problema a las instituciones europeas".