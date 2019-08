Aihen: "No me siento titular, debo apretar más"

La Real ya prepara su segunda salida consecutiva a Son Moix para medirse al recién ascendido Mallorca de Vicente Moreno que viene de sumar su primer triunfo ante el Eibar. En la capital balear, volveremos a ver un equipo txuri urdin, muy joven y también canterano, en el que sobresale el joven canterano de 22 años, el defensa de etxauri Aihen Muñoz con apenas 12 partidos acumulados a sus espaldas en el primer equipo, que coindice con el número de su camiseta txuri urdin.

Prueba de madurez: " Ya he aterrizado,Ya no soy el chaval que sube del Sanse, tengo que seguir apretando. Soy jugador del primer equipo a todos los efectos.No me siento titular, estoy contento por haber iniciado la liga de titular pero soy consciente de que tengo mucho que mejorar"

Competencia en el lateral izquierdo:" Kevin, es un buen jugador con el que tengo una buena competencia. Quien tenga que decidir si se ficha o quién tiene que jugar, decidirá. No es cosa mía”.

Muchos aspectos a mejorar:“Soy una persona tranquila dentro y fuera del campo que intenta jugar concentrado. Todo lo que sea tranquilidad y concentración es bueno.Aún debo equilibrar todos mis aspectos del juego”.

Partido ante el Mallorca: Debemos mantener nuestro estilo, como en Valencia donde apretamos bien arriba y sumamos un buen punto. Me suelo fijar en el jugador que me toca pero me fijo más en el colectivo, como el Valencia que en las transiciones salían juntos muy rápidos”,