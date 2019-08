Carlos Vigaray: "La fuerza del equipo es estar todos unidos"

El Real Zaragoza ha comenzado a preparar esta mañana el siguiente compromiso liguero ante la Ponferradina y antes de la sesión, el lateral diestro Carlos Vigaray valoró los primeros tres puntos de la temporada: "Fue un partido difícil, era un equipo que le gusta tener el balón, hubo momentos que sufrimos, pero lo importante es que el equipo supo sufrir en esos momentos y estar juntos". Por eso, a la victoria ante el Tenerife hay que "darle valor, empezar ganando siempre da confianza al grupo".

Como no puede ser de otra manera, el equipo estuvo arropado en las gradas por más de 18.000 aficionados y Vigaray reconoció, en ese sentido, que "me sorprendió para muy bien, el campo dio la impresión de que estaba prácticamente no lleno, pero sí con un gran ambientazo para ser agosto". A continuación, añadió que "es una gran afición, nos animó durante todo el partido y en los momentos malos los vamos a necesitar".

Al igual que el entrenador Víctor Fernández, el lateral diestro no escondió que el equupo todavía tiene que seguir ajustando cosas y mejorar: "Obviamente que sí, era el primer partido de Liga y el equipo tiene mucho margen de mejora. Tenemos grandes jugadores, como grupo somos muy fuertes". En esa línea, Vigaray apuntó que "esa es la fuerza del equipo, estar todos unidos y en el campo se vio que todos trabajamos a una".

SIN CONFIANZAS

A pesar de conseguir la victoria el pasado sábado en La Romareda ante el Tenerife, el jugador procedente del Alavés quiso dejar claro que dentro del vestuario no existe un exceso de confianza. "Aquí confianza ninguna porque sabemos que cada partido es un mundo. El éxito de este grupo y lo que nos transmite el míster es que tenemos que trabajar día a día, no relajarnos y que sigamos en esta dinámica que es lo que nos llevará a estar arriba", explicó.

Vigaray confesó también lo que se vive dentro del equipo después del primer triunfo liguero: "Lo que se transmite en el vestuario es que hemos ganado, hemos empezado, pero que esto es muy largo y hay que tener los pies en el suelo". Por eso, el jugador madrileño pidió "trabajar y humilidad".

PRÓXIMO RIVAL

Después de lograr los tres puntos ante el Tenerife, el vestuario ya tiene en la cabeza el siguiente compromiso de Liga que les llevará hasta Ponferrada para medirse a un recién ascendido, la Ponferradina. "Ahora mismo estamos pensando en la Ponferradina y va a ser un partido allí díficil, ellos vienen de perder así que estamos centrados en el próximo partido. No miramos más allá".