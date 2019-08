"Están jugando con el pan que llevo cada día a mi casa"

Viajeros que utilizan diariamente el tren que sale de Ávila a las 6.45 con destino a Valladolid denuncian en la Cadena SER que, al margen de la avería sufrida ayer por el tren, los problemas en ese servicio son continuos. Aseguran que es habitual que la llegada a Valladolid se haga con entre 20 y 25 minutos de retraso, algo inasumible en un tren que utilizan trabajadores que se arriesgan a perder su puesto si llegan tarde.

Eva García lleva tres años utilizando ese servicio para ir a trabajar a Valladolid. "Estamos pagando un dinero para ir a trabajar, que no es para ir de vacaciones, y nos están perjudicando continuamente. No es ni medio normal", asegura. "Depende de esto mi trabajo. A mí me han llamado cuatro veces la atención, ya pasándome a recursos humanos, diciéndome que tengo un expediente e incluso que me puedo quedar sin mi puesto de trabajo".

En esta situación están unos quince abulenses que no entienden por qué se les da un servicio que califican de "infrahumano". Y reclamar no sirve de nada según Eva García que en tres años ha puesto medio centenar de reclamaciones en RENFE.

Los problemas se han agudizado desde que en el mes de junio sustituyeron el tren de Media Distancia que les habían puesto tras recoger firmas poner numerosas quejas, por un Regional Exprés mucho más antiguo. "Los asientos están sucios, hay cristales rotos, los servicios no funcionan" y en pleno mes de enero han llegado a viajar "con -7ºC en el interior del tren"... Unas condiciones que describen como dantescas.