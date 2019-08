ASAJA Castilla-La Mancha pide legislación y penas más duras para garantizar la calidad del vino

La cosecha de uva este año será "excepcional" en cuanto a calidad, con unos dos grados más que el año anterior, según el presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, Fernando Villena. Por las previsiones de lo que ya se está vendimiando, la cantidad de uva a recoger menor, con una merma del 40 por ciento aproximadamente. En total, entre 19 y 21 millones de hectólitros.

El principal temor de ASAJA está relacionado con la fijación de precios, partiendo de que los agricultores deberían percibir 30 céntimos de euro por kilo para no perder dinero. "No se puede vender por debajo de los costes de producción", ha reiterado Villena. según el colectivo, no hay una hoja de ruta que recoja los criterios que deben priorizar la compraventa. Si se debe pagar la uva en base a la calidad o a la cantidad. "Si hay que pagar las uvas por calidad, la cosecha tiene calidad. Yo ya no digo que tenga que valer el doble", ha señalado el presidente que sí reclama el precio de las uvas del año pasado en vendimia. Las llamadas tablillas empezarán a publicarse a principios de septiembre, una vez haya entrado en bodega el 25 por ciento de la cosecha.

Mezcla de vino

ASAJA ha llegado a manifestar públicamente sospechas que hay bodegas que se estén aprovechando de la calidad de este año y que puedan mezclar vino de la campaña actual con vino de la campaña anterior. Con un stock de 12 millones y medio de hectolitros en las bodegas castellano-manchegas, desde la organización exigen muestreos a la administración pública para evitar el fraude en la mezcla de vino.

Es más, el sindicato espera una norma que regule la trazabilidad de la uva a nivel nacional. Arturo Serrano, secretario técnico, ha pedido asimismo endurecimiento de las penas para las empresas que practiquen este tipo de fraudes.

Villena ha aclarado sobre estos procesos que "no está escrito que sea ilegal". Además ha puntualizado que las administraciones se están viendo desbordadas por "los cuatro que hay que se aprovechan de que no está clara la legislación".

Alrededor de 450.000 hectáreas que se esperan vendimiar este años hasta mediados de octubre. Es la previsión que manejan en ASAJA, donde tampoco dudan que haya problemas esta campaña para encontrar mano de obra.