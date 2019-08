Concert Music, emociones y buena música

Concert Music llegó para quedarse. Los espectáculos musicales y la oferta de ocio que ofrece el grupo Concert Tour ya se han convertido en un clásico de la oferta de ocio de la provincia de Cádiz y de Andalucía. Chiclana es mucho más que gastronomía, sol, playas e historia. Chiclana y Sancti Petri ahora también es música.

Desde hace dos veranos la oferta musical y cultural que ofrece la ciudad gracias a Concert Music han colocado a la localidad gaditana en todo lo alto del panorama musical del verano. Quien busca un buen concierto encuentra Concert Music Festival.

El Ayuntamiento de la localidad con su alcalde José María Román a la cabeza junto con el empresario sanluqueño Rafael Casillas han rubricado un acuerdo que permitirá el disfrute de Concert Music Festival durante, al menos, cuatro años más.

Por eso el empresario, en la firma del nuevo acuerdo, no dudó en tomar la palabra. Rafael Casillas no es amante de los medios, no le gustan los focos. Prefiere el trabajo en la sombra y siempre da luz a quienes les rodean, pero el día lo merecía. Tragó saliva y quiso "agradecer a todos" la confianza en su proyecto.

Su discurso fue sencillo pero directo, como él. Por eso, con la temblorosa voz de quien no se prodiga por los medios daba las gracias. "Gracias por confiar en un loco con pelos y con pantalones cortos. A todos los técnicos y políticos por creer en esta locura. A los medios de comunicación. A los colectivos y empresarios de Chiclana, supimos que nos costaría trabajo estar a la altura, pero hemos hecho un esfuerzo grande".

Seguía su discurso acordándose de los vecinos de la localidad. "También hay que agradecer al pueblo de Chiclana acogernos y por el cariño recibido a esta familia de Sanlúcar. Ya está", decía emocionado y entre los aplausos de los asistentes.

Luego retomaba su discurso para agradecer también al personal que trabaja en el Festival cada día. "Y al gran equipo humano que tengo aquí, el personal de la limpieza, seguridad, relaciones públicas y a todos. Yo soy el personaje gruñón y ellos me respetan. Hemos avanzado".

Por último también se acordaron y agradecieron a la instituciones, ayuntamiento de Chiclana, Diputación de Cádiz y Junta de Andalucía, quienes han apostado por continuidad de estos conciertos.