El Altet recoge firmas para controlar la velocidad en la Avenida Sinus Ilicitanus

Los vecinos de la cooperativa San Francisco de Asís están recogiendo firmas para que el Ayuntamiento de Elche solucione los problemas de tráfico relacionados con la Avenida Sinus Ilicitanus. En esta carretera, que une una población residencial con una avenidaque registra el paso de un gran número de vehículos con el límite en 50 km/h, los vecinos aseguran que se alcanzan altas velocidades durante el día y se han producido varios atropellos de animales este verano. Además, insisten en que son habituales las carreras ilegales de vehículos por las noches, que suponen "un riesgo para el resto de usuarios, así como el ruido y las molestias puntuales".

No es la primera vez que se recogen firmas para exigir soluciones a los problemas relacionados con esta avenida que une el casco urbano con la playa más cercana. La medida que llevó a cabo el Ayuntamiento en ocasiones anteriores para esta vía de doble sentido fue la colocación de bandas sonoras tanto al inicio como al final de la avenida. Una medida que los vecnios consideran insuficiente no sólo por no cumplir con su propósito de reducir la velocidad de los vehículos, sino por causar un grave perjuicio a los vecinos de los chales que se encuentran en sus inmediaciones, debido al ruido que producen los vehículos que pasan sobre las misma.

A su vez, Ángel Soler, portavoz de El Altet Decide, ha declarado que "el límite de esta vía es de 50 km/h, pero se alcanzan velocidades muy elevadas a la permitida. Por ello, pedimos que se reduzca a 30 o que se tomen medidas, como la colocación de badenes, para controlar la velocidad".