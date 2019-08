Sergio González: "Yo no tengo nada que decir de Kubo, no se me ha dado la posibilidad de valorarlo"

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha afirmado este jueves que "no" tiene "nada que decir" sobre el joven centrocampista Takefusa Kubo y ha añadido que tampoco ha contado con "la posibilidad de valorar" su cesión al equipo pucelano en su momento.

"Yo no tengo nada que decir de Kubo, no se me ha dado la posibilidad de poder valorar a Kubo. Eso es todo lo que habéis dicho vosotros, lo que ha dicho Pedrerol, que le estáis dando una importancia... parece que haya escrito misa. Él ha dado una opinión en el sentido de una información que no ha venido por estos lados. Si Kubo decide irse al Mallorca, habrá tenido sus consejos para poder ir allí", ha comentado Sergio en rueda de prensa.