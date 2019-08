A prolongar la racha en el Sadar

Osasuna necesita hacerse fuerte en el Sadar para conseguir sus objetivos. Lo hizo la temporada pasada con 19 victorias y 2 empates en 21 partidos y le llevó directo a la primera división. Por tanto cualquier aspiración de permanencia rojilla en esta campaña vuelve a pasar por el Sadar. Este sábado a las 17h la primera oportunidad ante un Eibar que vuelve a Pamplona con el ex entrenador rojillo José Luis Mendilibar. Un Sadar en pleno proceso de reforma que culminará dentro de un año para celebrar el centenario. De momento las obras afectan a la grada de preferencia que a lo largo de la temporada se irán ampliando al resto del estadio.

En lo meramente deportivo, la mala noticia de la semana para Jagoba Arrasate es la baja de Luis Perea, lesión muscular recto anterior cuadriceps pierna izquierda grado 2A que le pueden tener 2/3 semanas de baja. Una baja y varias alternativas respecto a la convocatoria de Leganés. La principal Rubén García, tras una pretemporada en la que solo pudo jugar unos ratos, entrenando a buen ritmo para poder entrar en su primera convocatoria. Además los fichajes como Adrián, Raul Navas o Roncaglia apuran su puesta a punto para poder entrar en la lista, lo mismo que Otegui.

Veremos con qué nos sorprende Arrasate que ya en Butarque apostó por el canterano Jon Moncayola que no entraba en casi ninguna quiniela. Un planteamiento, más conservador, el de Leganés que en principio no tendrá continuidad jugando en el Sadar pero no se puede descartar nada y más viendo el resultado que dio. Fran Mérida apura sus opciones como creador de juego para acompañar a Oier o Moncayola mientras Rubén García o Marc Cardona podrían ser las alternativas en ataque a Brasanac como compañeros del Chimy Ávila en ataque. El sábado a eso de las 16h saldremos de dudas.