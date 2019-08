Inaugurada la V Feria de Maquinaria agrícola de Motilla del Palancar

A las 12 de medio día tenía lugar la inauguración de la V Feria de Maquinaria Agrícola de Motilla del Palancar que se desarrollará hasta el domingo 25 de agosto y cuenta con 12 expositores de empresas relacionadas con el sector agrícola.

En la inauguración han participado el Delegado Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Joaquin Cuadrado; el Subdelegado del Gobierno en Cuenca, Juan Rodríguez; el alcalde de Motilla del Palancar, Pedro Tendero; y el organizador de la feria, Javier Hontangas.

En los micrófonos de Radio 90 Joaquín Cuadrado ha destacado la importancia de esta feria que se ha convertido en un referente comarcal para todos los agricultores ya que les proporciona información sobre las últimas novedades en el sector y les permite hacer contactos y ampliar su red de trabajo.

Con respecto a la campaña de vendimia que empezará en los próximos días, Cuadrado afirma que todavía no pueden hablar de cantidad pero que si aseguran una calidad excelente porque el viñedo no ha sufrido ninguna enfermedad. Además, la buena noticia es que no hay excedentes de la campaña pasada, lo que permitirá dar salida a todo el vino de esta campaña.

Por su parte el Subdelegado del Gobierno en Cuenca, Juan Rodríguez, ha valorado la importancia de los agricultores de avanzar en su trabajo para conseguir eficacia en cuanto al tiempo invertido y los resultados obtenidos, y ha destacado la importancia de la formación para los jóvenes agricultores, algo que puede lograrse fomentando la formación profesional.

Se espera que a lo largo del fin de semana pasen multitud de visitantes por esta feria situada en la avenida de El Riato.