Las aplicaciones que no pueden faltar en tu móvil si quieres practicar deporte en Ibiza

Nuestra experta digital, Pat Quinteiro, vuelve un viernes más de este verano para acercarnos las aplicaciones móviles y herramientas web más útiles para disfrutar al máximo de las Pitiusas.

En esta ocasión toca poner el acento en el deporte y repasar algunas de las Apps que le pueden hacer la vida más fácil a los turistas o residentes que buscan la cara más saludable de Ibiza y Formentera. Aliados como Surf, View Ranger, Map My Ride, Bici Repair, Walking Ibiza, Ibiza Runners o Go Running Tours Ibiza no pueden faltar en tus salidas deportivas.